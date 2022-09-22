Мост возле 1-й гимназии оборудовали ступеньками и спуском для колясок. Фотофакт

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Перед мостом возле 1-й гимназии Слуцкое ЖКХ построило ступеньки и плавный спуск из тротуарной плитки.

Напомним, что ремонт моста делали в августе. На нём заменили весь настил, так как из прежнего выпадали доски.

Мост возле 1-й гимназии оборудовали ступеньками и спуском для колясок. Фотофакт
Фото: Сергей Станкевич