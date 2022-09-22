С 23 сентября власти Беларуси вводят временный запрет на вывоз из страны ряда промышленных товаров. Это предусмотрено постановлением Совмина №630 от 20 сентября 2022 года.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства — члены ЕАЭС товаров по перечню вне зависимости от страны их происхождения», — указано в документе. Перечень большой, в нем 250 пунктов.

В том числе запрещено вывозить:

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  • бытовую технику, в том числе холодильники, посудомоечные машины, стиральные и швейные машины;
  • автомобили;
  • двигатели и силовые установки прочие;
  • коляски детские и их части;
  • аппараты телефонные, включая смартфоны и прочие аппараты телефонные
    для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи;
  • краски и лаки, пасты для лепки и детский пластилин;
    фотопленки;
  • дезинфицирующие средства; диагностические или лабораторные реагенты; изделия из пластмасс;
  • медицинские и хирургические перчатки; компрессионные чулочно-носочные изделия; медицинские одноразовые халаты;  гипс; зубные цементы и прочие материалы для пломбирования зубов; цементы, реконструирующие кость;
  • лом из различной стали, ядерные реакторы, котлы центрального отопления, газогенераторы, двигатели, турбины, наносы.
  • специальные машины для различных видов работ, оборудование для обработки и переработки молока, различные станки
  • и многое другое.
Также запрещено вывозить за пределы таможенной территории ЕАЭС из Беларуси в государства, которые не входят в состав Союза, товары, помещенные под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.
В документе также прописаны случаи, когда вывоз товаров допускается.
Временный запрет будет действовать в течение шести месяцев.