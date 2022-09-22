В том числе запрещено вывозить:
- бытовую технику, в том числе холодильники, посудомоечные машины, стиральные и швейные машины;
- автомобили;
- двигатели и силовые установки прочие;
- коляски детские и их части;
- аппараты телефонные, включая смартфоны и прочие аппараты телефонные
для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи;
- краски и лаки, пасты для лепки и детский пластилин;
фотопленки;
- дезинфицирующие средства; диагностические или лабораторные реагенты; изделия из пластмасс;
- медицинские и хирургические перчатки; компрессионные чулочно-носочные изделия; медицинские одноразовые халаты; гипс; зубные цементы и прочие материалы для пломбирования зубов; цементы, реконструирующие кость;
- лом из различной стали, ядерные реакторы, котлы центрального отопления, газогенераторы, двигатели, турбины, наносы.
- специальные машины для различных видов работ, оборудование для обработки и переработки молока, различные станки
- и многое другое.