вводят временный запрет на вывоз из страны ряда промышленных товаров. Это предусмотрено постановлением Совмина №630 от 20 сентября 2022 года. С 23 сентября власти Беларусииз страны ряда промышленных товаров. Это предусмотрено постановлением Совмина №630 от 20 сентября 2022 года.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Беларуси в государства — члены ЕАЭС товаров по перечню вне зависимости от страны их происхождения», — указано в документе. Перечень большой, в нем 250 пунктов.

В том числе запрещено вывозить: Реклама бытовую технику, в том числе холодильники, посудомоечные машины, стиральные и швейные машины;

автомобили;

двигатели и силовые установки прочие;

коляски детские и их части;

аппараты телефонные, включая смартфоны и прочие аппараты телефонные

для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи;

для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи; краски и лаки, пасты для лепки и детский пластилин;

фотопленки;

фотопленки; дезинфицирующие средства; диагностические или лабораторные реагенты; изделия из пластмасс;

медицинские и хирургические перчатки; компрессионные чулочно-носочные изделия; медицинские одноразовые халаты; гипс; зубные цементы и прочие материалы для пломбирования зубов; цементы, реконструирующие кость;

лом из различной стали, ядерные реакторы, котлы центрального отопления, газогенераторы, двигатели, турбины, наносы.

специальные машины для различных видов работ, оборудование для обработки и переработки молока, различные станки

и многое другое.

Также запрещено вывозить за пределы таможенной территории ЕАЭС из Беларуси в государства, которые не входят в состав Союза, товары, помещенные под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

В документе также прописаны случаи, когда вывоз товаров допускается.