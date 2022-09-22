Слуцкий райисполком проводит закупку по выбору организации, которая сделает текущий ремонт домов государственного жилфонда и жилфонда организаций застройщиков и товариществ собственников в Слуцке в этом году.

«Кур’ер» посмотрел, какие дома попали в списки и что именно хотят сделать.

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