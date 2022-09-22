Безобидные действия нарушают закон и могут дорого стоить. Некоторые люди могут даже не подозре­вать о том, что регулярно совершают преступления.



Юристы составили cписок действий, которые на первый взгляд совершенно безобидны, а на самом деле наказуемы.

Не все знают, что по воскре­сеньям шуметь запрещено. Во время ремонта необходимо соблюдать определённые требования. Шумные работы разрешается проводить по будням с 8.00 до 18.00 и по субботам с 8.00 до 13.00.

Чтобы закрепить верёвку для сушки белья или садовый шланг к забору соседа, необходимо вначале получить его согласие. Это чужая собственность, и подобные действия расцениваются как посягательство на чужое имущество.

Под запретом сбор фруктов или ягод с соседских деревьев, даже если они нависают над вашим участком.

Если ветви деревьев с соседнего участка нависают над вашей стороной, срезать их нельзя. Можно только убирать со своей территории листья, которые опадают с этих веток.

Разведение цыплят на своём участке без предварительного согласия запрещено. От них исходит постоянный шум, неприятный запах, и они служат причиной распространения различных паразитов — всё это противозаконно.

При установке освещения на своём участке необходимо убедиться, что свет не будет мешать соседям и попадать им в окна. Если они на это пожалуются, то право­охранительные органы могут обязать демонтировать фонарь и выпишут штраф.

В ряде случаев, когда камеры видеонаблюдения захватывают часть соседской территории или дома, это может быть расценено как нарушение закона и вторжение в частную жизнь.

Соседский интернет воро­вать нельзя. Даже если при поиске сети Wi-Fi была обнаружена точка доступа, незащи­щённая паролем, подключаться к ней нельзя без согла­сия соседа. Кажется, мелочь, а на самом деле это уголовное преступление. Об этом предупреждают сразу два закона: один от 1990 года о неправомерном использовании компью­теров, а другой от 2003 года – о защите связи.

В соответствии с положе­нием о гаражах запре­щается их использовать в качестве кладовых или складских помещений. Все вещи, которые не имеют отно­ше­ния к автомо­билю, нельзя оставлять в гара­же на долгий срок. Например, к таким вещам относятся мангал или садовая мебель. Наказания за нарушения варьируются от огромных штрафов (до 500 евро) до прекращения аренды гаража для арендаторов.