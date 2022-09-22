Слуцкий райисполком предварительно информирует случчан о проведении общественных обсуждений отчёта об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Строительство газопровода-отвода к ГРС «Солигорск». Они запланированы с 14 ноября 2022 года по 16 января 2023 года.

Заказчик строительства — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

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Объект построят, чтобы «повысить надёжность работы газотранспортной системы и бесперебойной поставки газа потребителям».

Газопровод-отвод к газораспределительной станция (ГРС) «Солигорск» предназначен для обеспечения поставки природного газа потребителям коммунально-бытового сектора и промышленным предприятиям Минской области через ГРС «Тимковичи», ГРС «Лядно», ГРС «Красная Слобода», ГРС «Слуцк» и ГРС «Солигорск».

Протяжённость проектируемого газопровода — 89,2 км. Он пройдёт по территории пяти районов Минской области:

Столбцовского — Николаевщинский с/с;

Несвижского — Сейловичский, Несвижский, Ланский с/с;

Копыльского — Тимковичский, Блевчицкий, Бучатинский с/с;

Слуцкого — Знаменский, Рачковичский с/с;

Солигорского — Краснослободский, Октябрьский, Краснодворский с/с.

Трасса проектируемого газопровода будет идти рядом с существующим газопроводом-отводом к ГРС «Солигорск».

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