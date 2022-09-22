Какая организация переедет в бывшее здание Беларусбанка в микрорайоне «Чехова» в Слуцке

По информации «Кур’ера», здание на Чехова, 22, где год назад размещался центральный офис Беларусбанка, займёт Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Слуцкого района.

По данным электронной торговой площадки, в сентябре этого года проходила закупка услуги по текущему ремонту помещений здания, где указан адрес Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций Слуцкого района: Минская область, г.Слуцк, ул. Чехова, 22.

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В конкурсе победила слуцкая строительная организация «РСУ «Мясомолоко». Ремонт будет стоить чуть более 60 тысяч рублей. Планировалось, что его сделают с сентября по ноябрь.

Центр проводит госзакупки, которые обеспечивают материально-техническую базу госучреждений, а также через открытые конкурсы выбирает организации, которые делают ремонт «бюджетникам».

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