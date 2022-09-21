В июле этого года житель Солигорска рассказал «Кур’еру», что во дворе дома №13 по проспекту Мира почти год не могут уложить новый асфальт после того, как сняли старый.

«Весь год жители ожидали того дня, когда придут строители, чтобы доделать начатое. И вот вместе с осенней непогодой работы начались, — написал Владимир. — Строители снимают старые бордюры и расширяют проезжую часть двора. На новое место переносят контейнеры для сбора мусора, хотя они были установлены лишь пару лет назад. Для этого даже выкорчевали пень, который за много лет уже стал «исторической ценностью». Новую площадку под эти контейнеры заасфальтируют, а заодно обещают положить по всему двору новый асфальт».

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