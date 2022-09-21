Как сообщает Sputnik, в Беларуси на молочно-товарной ферме на 800 голов была выявлена преступная схема, которая три года позволяла заведующей «зарабатывать» хорошие деньги.

49-летняя заведующая давала подчинённым указания разбавлять молоко водой. Чтобы этого не обнаружили, она организовала подкуп работника перерабатывающего предприятия, который отвечал за контроль качества приобретаемой у хозяйства продукции.

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В результате махинаций валовые надои на ферме фактически были увеличены на 300 тонн. Это позволило заведующей начислять своим работникам премиальные выплаты на сумму более 20 тысяч белорусских рублей. А её собственные премиальные были значительно выше, чем у коллег, — речь о десятках тысяч рублей.

Начисленные за эти «надои» премии заведующая собирала с подчинённых в свой карман, как и часть их зарплаты.

Всем действиям фигурантов дана правовая оценка, заведующая понесёт ответственность за хищение путём злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, превышение власти и предоставление незаконного вознаграждения. Возбуждены уголовные дела.