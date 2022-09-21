Минздрав напоминает о порядке выписки рецептов врача для пациентов, имеющих хронические заболевания, на срок лечения до шести месяцев.

Важно: врач может выписывать пациенту несколько рецептурных бланков на этот период, проставляя на каждом бланке рецепта порядковый номер. В этом случае действие первого рецепта устанавливается со дня выписки рецепта врача, а сроки действия второго и последующих рецептов врача начинаются за 5 дней до истечения срока действия предыдущего рецепта, указанного врачом. Вариант 1: пациент хочет приобрести лекарственный препарат на курс лечения до нескольких месяцев одномоментно – тогда в рецепте врач может выписать сразу несколько упаковок лекарственного препарата на курс лечения.