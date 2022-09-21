В редакцию «Кур’ера» обратились два читателя с похожим вопросом. Случчане хотели узнать, когда на остановки вернут таблички с расписанием рейсов городских автобусов.

Напомним, что с 1 сентября в городе действует изменённое расписание городского транспорта.

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Как пояснила «Кур’еру» Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок филиала «Автобусный парк №2», новые таблички с расписанием размещаются на остановках по мере изготовления. Уже установили на Социалистической, на очереди — микрорайон «Чехова».

Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания

В редакции газеты «Кур’ер» можно заказать ксерокопию расписания движения автобусов по Слуцку. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на печатную газету «Кур’ер» скидка — 10%.

Наш адрес: Слуцк, улица Ленина, 128-4.

Работаем в будние дни с 8 до 17 часов (обед — с 13 до 14).

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