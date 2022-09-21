В пятницу, 16 сентября, в кафедральном соборе Рождества Христова г. Солигорска прошла пресс-конференция, которую для региональных СМИ провёл епископ Слуцкий и Cолигорский Евсевий. Он ответил на ряд вопросов журналистов.

В 2016 году Слуцкая епархия, местные краеведы и газеты «Інфа-Кур’ер» организовали цикл «Познай свой город». Он был посвящён истории Слуцка, известным личностям, памятникам, храмам и монастырям. Лекции продлились вплоть до 2020 года. «Кур’ер» спросил у епископа Евсевия, возможно ли сейчас подобное сотрудничество. Он ответил утвердительно, что проект вернётся для случчан.

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Слуцкие краеведы приглашают всех желающих на бесплатные лекции. Они начинаются с 5 октября.

Много лет православных случчан волновал вопрос возвращения мощей святой Софии Слуцкой на её родные земли. С 1 апреля 2015 года её стопа находится в Космо-Дамиановском храме Софийского монастыря в Слуцке, постоянно. А в 2017 году в солигорский кафедральный сбор привезли гробницу, в которой в 1941-1981 годах находились мощи святой.

«Кур’ер» спросил у епископа Евсевия, как сейчас обстоят дела с переносом мощей Софии Слуцкой. От ответил: «Я попытался поднять этот вопрос на рабочей встрече в Минской метрополии. Раньше это оговаривалось, а потом на какое-то время осталось без внимания. Но сейчас это может вызвать не очень хороший резонанс. Люди города Минска не хотят их отдавать. А до этого у них было условие, ещё высказанное при митрополите Павле, чтобы рака заполнилась вместо Софии Слуцкой останками Валентины Минской. К сожалению, родственники не хотят, чтобы эксгумировали останки. Такой обмен пока невозможен».

В конце для журналистов провели экскурсию по кафедральному собору Рождества Христова.

РАНЕЕ. На Случчине не будут строить новый православный храм.