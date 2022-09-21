Сколько денег потратили на асфальтирование дорог в Слуцке в этом году

Телеканал «СТВ» сообщил, что в Слуцке идёт активный ремонт и реконструкция. «Новое полотно теперь на участках ряда дорог», — говорится в сюжете. Например, на работы на 2-м переулке Якуба Коласа потратили 125 тысяч рублей.

Как рассказал Олег Бирюк, заместитель директора службы заказчика жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района, асфальтобетонное покрытие на улице Жуковского сделали за 40 тысяч рублей, на 3-м переулке Урицкого — за 154 тысячи рублей. Сейчас идут работы по улице Садовой в деревне Селище. Они будут стоить 155 тысяч рублей из республиканского бюджета.

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