В Беларуси снова отменили требование о предоставлении справки родителями в учреждение образования, если их ребёнок заболел острым респираторным заболеванием на период до пяти дней и не ходит на занятия.

Это касается обучающихся в дошкольных учреждениях, школах, гимназиях, колледжах, университетах и т.д., сообщает пресс-служба Минздрава.

Реклама

Решение регулируется письмом Минздрава и действует до особого распоряжения ведомства.

Напомним, что такие же меры принимались прошлой осенью во время подъёма заболеваемости ОРВИ, в том числе и коронавирусом. Послабление распространялось и на работающих взрослых, которым не нужно было оформлять больничный на срок до трёх дней.

Напомним, что с 22 сентября «красная зона» Слуцкой поликлиники для взрослых возвращается на 3-й этаж, а в больнице откроют «ковидное» отделение.