Нотариальная контора Слуцкого района Минской области утвердила график нотариального обслуживания населения на 4-й квартал 2022 года. Выезды состоятся в агрогородки и другие населённые пункты Слуцкого района, в которых находится местный органы власти.
График на 4-й квартал 2022 года
|Наименование населённого пункта
|Адрес места выезда
|Дата выезда
|Время приёма
|ФИО нотариуса, телефон
|агрогородок Весея
|Слуцкий район, аг.Весея, ул.Новая, 2
|08.12.2022
|с 10-00 до 12-00
|Саванович Наталья Владимировна 80179553709
|агрогородок Гацук
|Слуцкий район, аг.Гацук, ул.Административная, 1
|02.12.2022
|с 10-00 до 12-00
|Мордвилко Ирина Викторовна 80179548021
|агрогородок Греск
|Слуцкий район, аг.Греск, ул.Школьная, 1
|12.10.2022
|с 10-00 до 12-00
|Зеневич Татьяна Тадеушевна 80179541505
|агрогородок Заполье
|Слуцкий район, аг. Заполье, ул.Десятины, здание сельсовета
|04.10.2022
|с 10-00 до 12-00
|Геджати Елена Сергеевна 80179548020
|агрогородок Исерно
|Слуцкий район, аг.Исерно, ул.Первомайская, 68
|25.11.2022
|с 10-00 до 12-00
|Мордвилко Ирина Викторовна 80179548021
|агрогородок Козловичи
|Слуцкий район, аг.Козловичи, ул.Центральная, 18 а
|26.10.2022
|с 10-00 до 12-00
|Зеневич Татьяна Тадеушевна 80179541505
|агрогородок Летковщина
|Слуцкий район, аг.Летковщина, ул.Центральная, 1
|07.10.2022
|с 10-00 до 12-00
|Мордвилко Ирина Викторовна 80179548021
|агрогородок Лучники
|Слуцкий район, аг.Лучники, ул.Цикова, 5а
|24.11.2022
|с 10-00 до 12-00
|Саванович Наталья Владимировна 80179553709
|агрогородок Лядно
|Слуцкий район, аг.Лядно, ул.М.Горького, 39
|20.10.2022
|с 10-00 до 12-00
|Геджати Елена Сергеевна 80179548020
|агрогородок Октябрь
|Слуцкий район, аг.Октябрь, ул.Советская, 32
|09.12.2022
|с 10-00 до 12-00
|Колос Светлана Викторовна 80179548023
|агрогородок Подлесье
|Слуцкий район, аг.Подлесье, ул.Молодёжная, 3а
|15.12.2022
|с 10-00 до 12-00
|Геджати Елена Сергеевна 80179548020
|агрогородок Танежицы
|Слуцкий район, аг.Танежицы, ул.Школьная, 1
|28.10.2022
|с 10-00 до 12-00
|Мордвилко Ирина Викторовна 80179548021
|деревня Беличи
|Слуцкий район, д.Беличи, ул.Центральная, 54
|16.11.2022
|с 10-00 до 12-00
|Зеневич Татьяна Тадеушевна 80179541505
|деревня Гольчичи
|Слуцкий район, д.Гольчичи, ул.Центральная, 4а
|18.11.2022
|с 10-00 до 12-00
|Колос Светлана Викторовна 80179548023
|деревня Кирово
|Слуцкий район, д.Кирово, ул.Надречная, 2а
|05.10.2022
|с 10-00 до 12-00
|Колос Светлана Викторовна 80179548023
|деревня Новые Рачковичи
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|Слуцкий район. д.Новые Рачковичи, ул.Центральная, 14
|02.11.2022
|с 10-00 до 12-00
|Саванович Наталья Владимировна 80179553709
|деревня Покрашево
|Слуцкий район, д.Покрашево, ул.Губина, д.43
|14.12.2022
|с 10-00 до 12-00
|Зеневич Татьяна Тадеушевна 80179541505
|деревня Селище
|Слуцкий район, д.Селище, ул.Колхозная, 1 а
|21.12.2022
|с 10-00 до 12-00
|Саванович Наталья Владимировна 80179553709
|деревня Серяги
|Слуцкий район, д.Серяги, ул.Молодёжная, 1а
|07.12.2022
|с 10-00 до 12-00
|Геджати Елена Сергеевна 80179548020
|деревня Сороги
|Слуцкий район, д.Сороги, ул.Школьная. 46
|21.10.2022
|с 10-00 до 12-00
|Колос Светлана Викторовна
Заявки принимаются по указанным телефонам нотариусов, телефону
нотариальной конторы Слуцкого района Минской области: 8 017 954 15 06, по
электронной почте: gnkslutsk@tut.by.