Нотариальная контора Слуцкого района Минской области утвердила график нотариального обслуживания населения на 4-й квартал 2022 года. Выезды состоятся в агрогородки и другие населённые пункты Слуцкого района, в которых находится местный органы власти.

График на 4-й квартал 2022 года

Наименование населённого пункта Адрес места выезда Дата выезда Время приёма ФИО нотариуса, телефон агрогородок Весея Слуцкий район, аг.Весея, ул.Новая, 2 08.12.2022 с 10-00 до 12-00 Саванович Наталья Владимировна 80179553709 агрогородок Гацук Слуцкий район, аг.Гацук, ул.Административная, 1 02.12.2022 с 10-00 до 12-00 Мордвилко Ирина Викторовна 80179548021 агрогородок Греск Слуцкий район, аг.Греск, ул.Школьная, 1 12.10.2022 с 10-00 до 12-00 Зеневич Татьяна Тадеушевна 80179541505 агрогородок Заполье Слуцкий район, аг. Заполье, ул.Десятины, здание сельсовета 04.10.2022 с 10-00 до 12-00 Геджати Елена Сергеевна 80179548020 агрогородок Исерно Слуцкий район, аг.Исерно, ул.Первомайская, 68 25.11.2022 с 10-00 до 12-00 Мордвилко Ирина Викторовна 80179548021 агрогородок Козловичи Слуцкий район, аг.Козловичи, ул.Центральная, 18 а 26.10.2022 с 10-00 до 12-00 Зеневич Татьяна Тадеушевна 80179541505 агрогородок Летковщина Слуцкий район, аг.Летковщина, ул.Центральная, 1 07.10.2022 с 10-00 до 12-00 Мордвилко Ирина Викторовна 80179548021 агрогородок Лучники Слуцкий район, аг.Лучники, ул.Цикова, 5а 24.11.2022 с 10-00 до 12-00 Саванович Наталья Владимировна 80179553709 агрогородок Лядно Слуцкий район, аг.Лядно, ул.М.Горького, 39 20.10.2022 с 10-00 до 12-00 Геджати Елена Сергеевна 80179548020 агрогородок Октябрь Слуцкий район, аг.Октябрь, ул.Советская, 32 09.12.2022 с 10-00 до 12-00 Колос Светлана Викторовна 80179548023 агрогородок Подлесье Слуцкий район, аг.Подлесье, ул.Молодёжная, 3а 15.12.2022 с 10-00 до 12-00 Геджати Елена Сергеевна 80179548020 агрогородок Танежицы Слуцкий район, аг.Танежицы, ул.Школьная, 1 28.10.2022 с 10-00 до 12-00 Мордвилко Ирина Викторовна 80179548021 деревня Беличи Слуцкий район, д.Беличи, ул.Центральная, 54 16.11.2022 с 10-00 до 12-00 Зеневич Татьяна Тадеушевна 80179541505 деревня Гольчичи Слуцкий район, д.Гольчичи, ул.Центральная, 4а 18.11.2022 с 10-00 до 12-00 Колос Светлана Викторовна 80179548023 деревня Кирово Слуцкий район, д.Кирово, ул.Надречная, 2а 05.10.2022 с 10-00 до 12-00 Колос Светлана Викторовна 80179548023 деревня Новые Рачковичи Реклама Слуцкий район. д.Новые Рачковичи, ул.Центральная, 14 02.11.2022 с 10-00 до 12-00 Саванович Наталья Владимировна 80179553709 деревня Покрашево Слуцкий район, д.Покрашево, ул.Губина, д.43 14.12.2022 с 10-00 до 12-00 Зеневич Татьяна Тадеушевна 80179541505 деревня Селище Слуцкий район, д.Селище, ул.Колхозная, 1 а 21.12.2022 с 10-00 до 12-00 Саванович Наталья Владимировна 80179553709 деревня Серяги Слуцкий район, д.Серяги, ул.Молодёжная, 1а 07.12.2022 с 10-00 до 12-00 Геджати Елена Сергеевна 80179548020 деревня Сороги Слуцкий район, д.Сороги, ул.Школьная. 46 21.10.2022 с 10-00 до 12-00 Колос Светлана Викторовна

Заявки принимаются по указанным телефонам нотариусов, телефону

нотариальной конторы Слуцкого района Минской области: 8 017 954 15 06, по

электронной почте: gnkslutsk@tut.by.