По информации «Кур’ера», сегодня в Слуцкой ЦРБ готовятся к открытию «ковидного» отделения. Оно будет работать с 22 сентября.

Медики приняли такое решение, потому что идёт рост заболеваемости коронавирусом, и Старобинская больница уже не принимает слуцких пациентов — там не хватает мест. (РАНЕЕ. Новая волна коронавируса в Слуцке. В какую больницу госпитализируют «тяжёлых» пациентов с пневмониями).

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С четверга, 22 сентября, во взрослой поликлинике опять перекроют половину корпуса. Пациентов с температурой и признаками простуды будут принимать в две смены на третьем этаже в «красной зоне», как и было прошедшей весной.

Какие кабинеты будут работать:

№310 — регистратура;

№303 — заведующий;

№312, 317, 314 — врачи;

№301, 311 — помощники врача;

№317 — процедурный кабинет.

Режим работы «красной зоны» уже опубликован на сайте больницы:

с 8.00 до 20.00 (рабочие дни);

с 9.00 до 15.00 (суббота, воскресенье).

«Кур’еру» не удалось оперативно связаться с администрациями Слуцкой ЦРБ и Слуцкого ЦГиЭ.