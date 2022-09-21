По информации «Кур’ера», сегодня в Слуцкой ЦРБ готовятся к открытию «ковидного» отделения. Оно будет работать с 22 сентября.
Медики приняли такое решение, потому что идёт рост заболеваемости коронавирусом, и Старобинская больница уже не принимает слуцких пациентов — там не хватает мест. (РАНЕЕ. Новая волна коронавируса в Слуцке. В какую больницу госпитализируют «тяжёлых» пациентов с пневмониями).
С четверга, 22 сентября, во взрослой поликлинике опять перекроют половину корпуса. Пациентов с температурой и признаками простуды будут принимать в две смены на третьем этаже в «красной зоне», как и было прошедшей весной.
Какие кабинеты будут работать:
- №310 — регистратура;
- №303 — заведующий;
- №312, 317, 314 — врачи;
- №301, 311 — помощники врача;
- №317 — процедурный кабинет.
Режим работы «красной зоны» уже опубликован на сайте больницы:
- с 8.00 до 20.00 (рабочие дни);
- с 9.00 до 15.00 (суббота, воскресенье).
«Кур’еру» не удалось оперативно связаться с администрациями Слуцкой ЦРБ и Слуцкого ЦГиЭ.