В среду, 21 сентября, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Он сказал, что ей подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего люди, которые проходили военную службу, имеют военно-учётные специальности и боевой опыт.

Путин также подписал указ о частичной мобилизации граждан России. В документе не говорится, что призыву подлежат только военнослужащие запаса. В указе перечислены основания для увольнения с военной службы: это достижение определённого возраста, состояние здоровья, приговор суда о лишении свободы. В документе также сказано, что отсрочку от призыва могут получить работники оборонно-промышленного комплекса.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизация затронет «300 тысяч резервистов». Он отметил, что студенты и военнослужащие срочной службы не подлежат мобилизации.

Мобилизация может затронуть резервистов до 50 лет, заявил «Интерфаксу» генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в первую очередь могут мобилизовать:

солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков в возрасте до 35 лет;

младших офицеров в возрасте до 50 лет;

майоров, подполковников, капитанов 3-го ранга, капитанов 2-го ранга в возрасте до 55 лет;

полковников, капитанов 1-го ранга до 60 лет;

высших офицеров до 65 лет.

Резервистам могут закрыть выезд из России после получения повестки.