«Уже вторую неделю не могу забрать подгузники». Некоторые отделения «Европочты» в Слуцке закрыты

Из четырёх отделений «Европочты» в Слуцке работают два. В техподдержке говорят, что из-за технических проблем.

Так как отделения закрыты, большие очереди в те, которые работают. Сотрудник в отделении на Левоняна сказал, что работать некому и он сам с температурой. Он добавил, что должен был принять сегодняшние посылки в 10 утра, а получилось только в 17 часов. Я так предполагаю, что заболели сотрудники.

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На Социалистической уже вторую неделю не могу забрать подгузники.

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