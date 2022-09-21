Кто лучше всех поёт в Слуцкой ЦРБ, посмотрели на конкурсе талантов. Фото и видео

Во вторник, 20 сентября, сотрудники Слуцкой ЦРБ продемонстрировали таланты в первом этапе конкурса художественной самодеятельности «Многоцветие талантов – 2022».

Конкурс организовал Белорусский профсоюз работников здравоохранения. Жюри и зрители услышали семь композиций разных жанров.

Победителями конкурса был признан дуэт Сергея и Ольги Карчеменко. Им вручён диплом первой степени. Дипломы второй степени получили Игорь Шахлевич, а также Тамара Чижик. Диплома третьей степени удостоен Дмитрий Чечет.

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Победители конкурса представят Случчину на областном этапе конкурса «Многоцветие талантов – 2022».

Смотрите фото и видео с конкурса.