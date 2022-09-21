«Кур’ер» проводит акцию по подписке героев своих публикаций. На этой неделе на печатную версию газеты мы подписали Екатерину Борисовец из деревни Клепчаны.
В прошлом выпуске газеты (№36 от 8 сентября) мы опубликовали материал «Лучшее, что я могла подарить своим детям, — это детство в деревне».
Его Екатерина написала для «Кур’ера». И это не единственная статья, которую случчанка прислала в редакцию. Материалы Екатерины о жизни молодой семьи в деревне, об увлечениях и наблюдениях мы будем публиковать в следующих номерах.
Поддержите газету — оформите подписку
«Кур’ер» — это важная, полезная, интересная информация и всего за 5,45 руб. в месяц.
Подпишитесь сами и помогите подписаться родным и близким!
Где подписаться
-
- В отделениях почтовой связи «Белпочта».
- На дому, сделав заявку на подписку у почтальона по тел. (8 01795) 4 70 45 (для Слуцка).
- Через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку.
- При помощи платёжно-справочных терминалов.
- В редакции: г.Слуцк, ул.Ленина, 128 (в будние дни с 9 до 17 часов).