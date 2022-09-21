«Кур’ер» проводит акцию по подписке героев своих публикаций. На этой неделе на печатную версию газеты мы подписали Екатерину Борисовец из деревни Клепчаны.



В прошлом выпуске газеты (№36 от 8 сентября) мы опубликовали материал «Лучшее, что я могла подарить своим детям, — это детство в деревне».

Его Екатерина написала для «Кур’ера». И это не единственная статья, которую случчанка прислала в редакцию. Материалы Екатерины о жизни молодой семьи в деревне, об увлечениях и наблюдениях мы будем публиковать в следующих номерах.

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