В Слуцке местная милиция и областной ОМОН задержали мужчину за хранение марихуаны

Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Слуцкого РОВД установили жителя Слуцка, гражданина М., который по месту своего жительства незаконно, без цели сбыта, хранил опасное наркотическое средство — марихуану общей массой 9,89 грамма.

При силовой поддержке ОМОН УВД Миноблисполкома данный гражданин был задержан по месту своего жительства. При осмотре его жилища были обнаружены иные запрещённые вещества и предметы, назначен ряд экспертиз по изъятому. 15 сентября 2022 года в отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РБ, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Слуцкий РОВД информирует об ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Справка: Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Ст. 328 УК РБ