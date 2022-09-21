Рассказываем, что интересного и важного можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 22 сентября.

При подписке на «Кур’ер» от 3-х месяцев в качестве бонуса получаете нашу карту со скидками!

Карта «Кур’ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у местных предпринимателей! Весь список можно посмотреть по ссылке.

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур’ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур’ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

Реклама

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см 2 );

); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

«Дома все в шоке, что я так могу нарисовать»

Арт-вечеринка, организован­ная женским проектом Lampa газеты «Кур’ер», прошла в пятницу, 16 сен­тября, в студии йоги «Маленькая Будда». Ведущей практики стала Алиса Листапад, иллюстратор и дизайнер газеты «Кур’ер». После простого объяснения участницы женского проекта Lampa нарисовали картину на холсте, которую потом забрали с собой.

На предприятиях их «отрывают с руками». Рассказываем про высококлассных специалистов слуцкой «Гидродетали»

В последний раз «Кур’ер» был на слуцком частном предприятии «Гидродеталь» три года назад, осенью 2019-го. И вот в канун профессионального праздника машиностроителей, который отмечается 25 сентября, корреспондент побывала там снова.

О замене и проверке газового оборудования

Случчанин Николай обратился в редакцию «Кур’ера» и попросил узнать, почему ему пришлось менять, по его словам, «почти новую» газовую плиту, а за проверку вентиляции с помощью зажжённой спички заплатиmь 30 рублей «наличкой».

Власти планируют усилить контроль за ИП. Что говорит бизнес

На днях в бизнес-среде бурно обсуждался проект закона по совершенствованию предпринимательской деятельности, который представил глава Минэкономики Беларуси Александр Червяков. Многие уже прозвали законодательную инициативу «бурной кипучей деятельностью» и «самой настоящей неразберихой», да и Александр Лукашенко представленный ему законопроект не одобрил, посчитал его слишком громоздким. Что конкретно предлагает изменить Министерство экономики в деятельности малого бизнеса?

Такси Слуцка

В этом году осень началась с дождей и холодов. К нам в редакцию уже поступило несколько звонков от читателей с просьбой подсказать номер телефона такси. Поэтому предлагаем вам подборку слуцких сервисов такси. С ними ваши поездки будут быстрыми и комфортными.

Почему книга о слуцких евреях так важна

Как уже писал «Кур’ер», 9 сентября в центральной библиотеке состоялась презентация книги «Еврейский Слуцк — земной и небесный». Это издание поможет возродить и сохранить для потомков весомую часть истории нашего региона.

«Людям не хватает чего-то простого, деревенского»

Когда ты в декрете, у тебя двое детей, сидеть просто так всё время дома невозможно. Другие мамы поймут. Иногда кажется, что от быта «едет крыша». Листая ленту Instagram, я часто видела много красивых фото — и профессиональных, и любительских. Потом случайно наткнулась на марафон мобильной фотографии и решила поучаствовать. Один, второй, третий. Начала подписываться на разных фотографов. И поняла, что мне нравится это всё — искать что-то необычное или, наоборот, совсем обычное, простое и показывать людям.