В январе 2022 года в Гомельской области в агрогородке Тереничи сотрудница детского сада-начальной школы приехала на работу на своём автомобиле GEELY ATLAS и припарковала его на обочине напротив сада. На машину упала ветка с рябины, растущей на территории учреждения. Осталась вмятина, за устранение которой женщина заплатила 334,75 рубля, сообщается на сайте Верховного Суда РБ.

Экспертиза установила, что дерево было аварийно-опасным и гнилым внутри. Сотрудница сада подала в суд на своего работодателя. Она просила взыскать с учреждения 335 рублей ущерба, 345 рублей за экспертизу, 50 рублей транспортных расходов и госпошлину.

Представитель ответчика говорил, что территорию детсада регулярно осматривала комиссия, замечаний по поводу деревьев не было, а ветка упала из-за шквалистого ветра. Суд признал эти доводы несостоятельными, потому что детский сад не направлял запрос о том, чтобы дерево обследовали и признали представляющим угрозу.

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В итоге судья постановил взыскать с учреждения в пользу истицы 334,75 рубля. Вопрос о судебных расходах, как указано на сайте суда, «был разрешён».

Ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил решение суда отменить и в иске отказать. Однако судебная коллегия Гомельского областного суда оставила решение без изменений. Оно вступило в законную силу.