Двое случчан смастерили велосипед, вдохновившись зарубежными моделями. На днях они обкатали его в слуцком парке.

Случчане Демьян Корнушенко и Божен Лукьяненко смастерили велосипед-чоппер. Он сделан в виде удлинённого байка, напоминающего по очертаниям байкерский мотоцикл.

«Как-то летом сидели в интернете и увидели, как американцы переделывают велосипеды, делая их похожими на мотоциклы. Мы загорелись этой идеей и решили сделать что-то похожее. Наш велосипед сделан на базе велосипеда «Аист». Что-то обрезали, что-то приварили. Вилку удлинили, а колесо заднее – это «докатка» от автомобиля с удлинённой осью. Можно сказать, что это пока черновой вариант. Обкатываем, чтобы посмотреть, как он едет. По ощущениям ездить на нём довольно комфортно. Конечно, мы будем его ещё доделывать и, может быть. поставим электромотор, чтобы забыть про педали», — рассказали парни.

Справка: Чопперы — оригинальные кастомные велосипеды, отдалённо напоминающие байкерские мотоциклы с вытянутым рулём. Кастомизация велосипедов — переделка или изготовление велосипеда под параметры и вкусы хозяина. Создатели кастомных велосипедов опираются на те же веяния моды, что и дизайнеры автомобилей и мотоциклов: искусственно созданная ржавчина, хромирование, толстые и тонкие шины, индивидуальные сиденья и прочее. Многие кастомные велосипеды создаются не для скорости, а для комфорта или чтобы поражать окружающих своим видом.