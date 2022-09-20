С конца октября 2021 года «Кур’ер» смотрит, как меняются цены на некоторые социально значимые товары в одном сетевом магазине и небольшом местном.

Стоимость некоторых товаров зафиксирована в первой половине дня 19 сентября 2022 года. Предыдущий обзор мы делали 18 августа.

Реклама

Список некоторых социально значимых товаров, на которые должна действовать 10%-ная скидка

Наименование товара Стоимость, рублей (18.08.2022) Стоимость, рублей (19.09.2022) свинина на кости (1 кг) 10,45 10,55 голень цыплёнка-бройлера (1 кг) 6,49 6,49 молоко ТМ Complimilk 3,2% (1 л) 1,56 (с социальной скидкой — 1,4) 1,58 (с социальной скидкой — 1,42 ) масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 5,99 (на акции) 6,49 масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) 2,96 не было в наличии яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) 3,23 (с социальной скидкой — 2,91) 3,25 (с социальной скидкой — 2,92 ) сыр «Российский молодой» (1 кг) 16,41 16,55 хлеб «Заводской» (0,8 кг) 1,13 (с социальной скидкой — 1,02) 1,13 (с социальной скидкой — 1,02) сахар-песок, Слуцк (1 кг) 2,57 2,57

* — подорожало

Список некоторых бывших социально значимых товаров

Наименование товара Стоимость, рублей (18.08.2022) Стоимость, рублей (19.09.2022) минтай (1 кг) 6,49 6,35 консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе 1,39 1,39

* — подешевело

Напомним, что с 1 января этого года МАРТ перестал регулировать цены на такие продукты. Вместо этого с 17 января стала действовать 10%-ная скидка на социально значимые товары. Но воспользоваться ей могут только пенсионеры, многодетные и малоимущие, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума — 288 рублей в месяц. Напомним, полный список продуктов включает 29 групп. В июне действие скидки продлили до конца 2022 года.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.