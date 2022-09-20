Когда начнут подключать отопление в квартирах, пока неизвестно. Утром во вторник, 20 сентября, диспетчер Слуцкого ЖКХ ответила «Кур’еру», что ещё нет распоряжения.

В службе «115» сказали, что жилфонд Слуцка пока не подключают, и пояснили, что для этого среднесуточная температура должна держаться на отметке 8°C и ниже на протяжении пяти дней. Если ориентироваться на численный прогноз погоды Белгидромета, на этой неделе немного теплее — примерно 11°C.

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Ранее сообщалось, что в Минской области отопление в детских садах, школах, больницах, гостиницах и библиотеках начнут подключать с 19 сентября.

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