Утро вторника в Слуцке началось с пожара в многоэтажном доме. В квартире был мужчина

Утро вторника, 20 сентября, началось в Слуцке с пожара в 11-м городке. Об этом «Кур’еру» сообщили его жители.

Люди, проходившие примерно в половине седьмого утра мимо дома №150 по улице Социалистической, почувствовали запах гари и подошли к пятиэтажке. Из окна четвёртого этажа выбивался дым.

Мужчина вызвал пожарных. Три машины приехали буквально через несколько минут.

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Окна квартиры выходят на обе стороны, и дым шёл из всех окон.

По словам соседей, которые вышли из подъезда, в квартире живёт одинокий мужчина. Скорее всего, он заснул с непотушенной сигаретой, потому что из окна свешивалось горящее одеяло, которое приехавшие пожарные сбросили на землю.

Насколько пострадал или нет мужчина, пока неизвестно.

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