Утро вторника, 20 сентября, началось в Слуцке с пожара в 11-м городке. Об этом «Кур’еру» сообщили его жители.
Люди, проходившие примерно в половине седьмого утра мимо дома №150 по улице Социалистической, почувствовали запах гари и подошли к пятиэтажке.  Из окна четвёртого этажа выбивался дым.

Утро вторника в Слуцке началось с пожара в многоэтажном доме. В квартире был мужчина

Мужчина вызвал пожарных. Три машины приехали буквально через несколько минут.

Реклама

Утро вторника в Слуцке началось с пожара в многоэтажном доме. В квартире был мужчина

Окна квартиры выходят на обе стороны, и дым шёл из всех окон.

Утро вторника в Слуцке началось с пожара в многоэтажном доме. В квартире был мужчина

По словам соседей, которые вышли из подъезда, в квартире живёт одинокий мужчина. Скорее всего, он заснул с непотушенной сигаретой, потому что из окна свешивалось горящее одеяло, которое приехавшие пожарные сбросили на землю.

Утро вторника в Слуцке началось с пожара в многоэтажном доме. В квартире был мужчина

Насколько пострадал или нет мужчина, пока неизвестно.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer, vk.com/kurjer, ok.ru/slutsk, t.me/slutsk.