Краеведы совместно со Слуцкой епархией и газетой «Кур’ер» возобновляют лекции по истории Слуцка и его окрестностей. Такие циклы лекций проходили ежегодно с 2016 года, но традицию в 2020 году прервала пандемия.

Лекции будут проходить каждую среду в 19.00 в епархиальном управлении по адресу: улица Максима Богдановича, 9.

Реклама

Лекторы и темы:

Игорь Титковский — история слуцкой архитектуры;

Сергей Богдашич — история Слуцка;

Отец Александр (Шкляревский) — катехизис;

Андрей Попов — конфессиональная история Слуцка.

Первая встреча-знакомство состоится 5 октября в 19.00. На ней лекторы поговорят со слушателями, чтобы определить наиболее интересные темы для будущих лекций.

На встречу приглашаются все желающие. Задать вопросы можно по телефону (+37529) 694 78 85 (Андрей Николаевич Попов).