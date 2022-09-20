Краеведы совместно со Слуцкой епархией и газетой «Кур’ер» возобновляют лекции по истории Слуцка и его окрестностей. Такие циклы лекций проходили ежегодно с 2016 года, но традицию в 2020 году прервала пандемия.
Лекции будут проходить каждую среду в 19.00 в епархиальном управлении по адресу: улица Максима Богдановича, 9.
Лекторы и темы:
- Игорь Титковский — история слуцкой архитектуры;
- Сергей Богдашич — история Слуцка;
- Отец Александр (Шкляревский) — катехизис;
- Андрей Попов — конфессиональная история Слуцка.
Первая встреча-знакомство состоится 5 октября в 19.00. На ней лекторы поговорят со слушателями, чтобы определить наиболее интересные темы для будущих лекций.
На встречу приглашаются все желающие. Задать вопросы можно по телефону (+37529) 694 78 85 (Андрей Николаевич Попов).