Как сельский учитель со Стародорожчины стал заместителем премьер-министра Беларуси. Даты и люди

В рубрике «Даты и люди Случчины» мы рассказываем об известных людях, уроженцах Слуцкого и близлежащих районов. Сегодня — это Владимир Нестерович Дражин, белорусский политический деятель, уроженец деревни Дражно Стародорожского района.

В этом году, 25 сентября, он отмечает 75-летний юбилей. В его послужном списке, в частности, работа в должности заместителя премьер-министра Республики Беларусь, чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Литве и много других ответственных постов.

С Дражно связано трудное, но счастливое детство

Родился Владимир Дражин 25 сентября 1947 года в деревне Дражно Стародорожского района Минской области. О своей малой родине Владимир говорит так: «С Дражно связано моё трудное, но счастливое детство. У родителей нас было четверо – я и мои три сестры. С детства все были приучены к труду. Каждый знал свои обязанности. Моё поколение росло детьми природы – постоянно на свежем

воздухе, в движении. Летом – на полях, в лесах, зимой – на коньках, лыжах, санках. На протяжении всей учёбы мы с классным руководителем М. А. Санько работали на полях колхоза во время посевной и уборочной компаний, в лесу по его очистке, навещали места боевой славы, ухаживали за могилами погибших воинов и партизан».

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О родителях

Отец Нестор Иванович был участником боевых действий советско-финской кампании с ноября 1939 по 12 марта 1940 года. После демобилизации работал в сельском хозяйстве. В годы Великой Отечественной войны испытал ужас немецких концлагерей, выжил, прошёл через недоверие власти, вернулся к активной работе на селе. Был заместителем председателя колхоза, бригадиром, плотником, столяром. Мать Екатерина Степановна в жизни дополняла отца. Главной её задачей было обеспечивать домашнее благополучие семьи, окружить детей теплом, лаской, заботой.

Образование и карьера

В 1965 году Владимир окончил Залужскую школу. затем — Белорусский политехнический институт, Минскую высшую партийную школу. Трудовую деятельность начал учителем Прусской восьмилетней школы Стародорожского района.

Потом была срочная служба в Советской армии в танковых войсках. Дальше судьба привела в Жодино на Белорусский автомобильный завод. Параллельно обучался на вечернем отделении автотракторного факультета.

После окончания Минской высшей партийной школы занимал различные должности в райкомах партии. Был председателем Несвижского райисполкома.

В 1998—2000 гг. – заместитель председателя Минского облисполкома.

27 апреля 2000 г. назначен первым заместителем председателя Минского облисполкома.

24 сентября 2001 года назначен заместителем премьер-министра Республики Беларусь. Курировал работу социальной сферы, науки, торговли. Возглавлял государственную комиссию по разработке гимна Республики Беларусь.

20 февраля 2004 года назначен представителем государства в ОАО

«Белвнешэкономбанк».

«Белвнешэкономбанк». 13 апреля 2006 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Литовской Республике, чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Финляндской Республике по совместительству.

Награды

Награждён орденом Знак Почёта.

В 2002 году удостоен звания «Почётный гражданин города Несвижа».

В 2019 году присвоено звание «Почётный гражданин Стародорожского района Минской области».

О семье и смысле жизни

«Если судьба особенно благосклонна к человеку и хочет одарить его величайшим счастьем на свете, она даёт ему верных друзей, говорит Эпикур. Я бы добавил сюда и хорошую семью. У меня прекрасная супруга Тамара Тимофеевна. Она мне подарила двух чудесных детей – сына Вадима и дочку Ольгу, внуков и внучек. Так что я могу считать себя счастливым человеком, хотя в жизни бывало всякое. Но мой отец Нестер Иванович и мать Екатерина Степановна, которые давно ушли из этого мира, научили меня никогда не жаловаться на судьбу, а стремиться в жизни совершенствоваться и брать от неё всё, что она даёт», — рассказал Владимир Дражин газете «Наш спорт» в октябре 2017 года.

Поиск своих корней

«Мне выпало счастье обнаружить в Государственном архиве Беларуси редкий документ – Уставную грамоту маёнтка Дражно Минской губернии Бобруйского уезда, который принадлежал князю Петру Львовичу Витгенштейну, датированный 1862 годом, – говорит Владимир Дражин. – Согласно архивным данным, в 1915 году в деревне Дражно проживали 960 жителей в 115 дворах…».

Он часто вспоминает детство, юность рядом с родителями. Став на самостоятельный путь, руководствовался их мудрыми уроками. И сегодня, спустя годы, говорит, что это был самый главный университет жизни.

В настоящее время, наведываясь в родные места, испытывает необыкновенную одухотворённость, ностальгию по детству и вместе с тем грусть. Деревня жива, родительский дом встречает теплом и уютом. Здесь живут в основном его земляки пенсионного возраста. Для сохранения памяти о малой родине Владимир Дражин работал над книгой «Деревня Дражно: от старинного племени дреговичей до нашего времени».

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