Слуцкий райисполком предлагает в аренду две свободные квартиры. Одна расположена в микрорайоне «Сахарный», вторая — в деревне Радичево.

Однокомнатная благоустроенная квартира, которая расположена по адресу: Слуцк, улица Молодёжная, д. 8, кв. 31. Её площадь — 20,7/10,5 м2. Размер платы за пользование арендным жильём рассчитывается так: общая площадь 20,7 м2 х 0,2 базовой величины (сейчас это 32 рубля) х 0,7 (коэффициент степени благоустройства и нахождения жилого помещения). Ещё к этой сумме идёт плата за жилищно-коммунальные услуги.

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Двухкомнатная неблагоустроенная квартира, которая расположена по адресу: Слуцкий район, деревня Радичево, ул. Центральная, д. 11А, кв. 3. Её площадь — 69/34,5 м2. Размер платы за пользование арендным жильём рассчитывается так: общая площадь 69 м2 х 0,2 базовой величины (сейчас это 32 рубля) х 0,1 (коэффициент степени благоустройства и нахождения жилого помещения). Ещё к этой сумме идёт плата за жилищно-коммунальные услуги.

Заявления о предоставлении арендного жилья необходимо подавать в службу «Одно окно» Слуцкого райисполкома.