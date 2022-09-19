Начало отопительного сезона каждая область определит сама, без решения центра. Об этом рассказал Геннадий Трубило, первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства, в эфире телеканала «Беларусь 1».



Геннадий Трубило напомнил условие для старта отопительного сезона: если пять дней подряд среднесуточная температура будет +10°C и ниже. Обычно подключение начинают с детских садов, школ и больниц.

Первый замминистра ЖКХ предположил, что отопительный сезон начнётся не раньше 1 октября, когда сложится нужная погода, пишет Onliner.

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Добавлено в 15.01.

В Минской области отопление в объектах социальной инфраструктуры включат 19 сентября, сообщает БелТА. Это детские сады, школы, больницы, гостиницы и библиотеки.