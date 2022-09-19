С 26 по 29 сентября будут временно закрываться железнодорожные переезды возле деревень Слуцкого района. Администрация станции Слуцк сообщила график закрытий.

26 сентября (с 8 до 12 часов) и 28 сентября (с 8 до 12 часов) — автодорога Н9488 Ячево – Дальние Бондари. Железнодорожный переезд на 89-м километре перегона Некраши – Новодворцы.

автодорога Н9488 Ячево – Дальние Бондари. Железнодорожный переезд на 89-м километре перегона Некраши – Новодворцы. 26 сентября (с 12 до 17 часов) и 27 сентября (с 8 до 17 часов) — автодорога Н9519 Поповцы – Малая Сливка. Железнодорожный переезд на 88-м километре перегона Некраши — Новодворцы.