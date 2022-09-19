Сколько стоят дрова и торф в Слуцке осенью 2022 года. Обзор цен

По сравнению с прошлым годом цена на торф увеличилась примерно на 5%, а вот дрова подорожали в среднем на 5-8%.

Заявки по обеспечению топливом населения выполняются в течение трёх недель. Ажиотажа ещё не было. В этом году люди делали заказы равномерно на протяжении всего года. Об этом рассказали «Кур’еру» в Слуцком филиале «Миноблтопливо».

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Сколько стоят дрова, брёвна и торф (без доставки) для домов с печным отоплением:

торфобрикет — 29,99 рубля за 1 тонну;

колотые дрова (25 см) — 34,21 рубля за 1 м³;

колотые дрова (33 см) — 33,31 рубля за 1 м³;

долготьё (брёвна) — 10,61 рубля за 1 м³;

дрова в колодках (25 см) — 24,81 рубля за 1 м³;

дрова в колодках (33 см) — 23,91 рубля за 1 м³.

Нормы отпуска топлива по фиксированной цене:

торфобрикет — 3 т либо дрова — 4,9 м³;

дополнительно к торфобрикету можно приобрести 1,2 м³ дров для растопки.

Если в доме есть газовое отопление, то стоимость топлива выше:

торфобрикет — 160 рублей за 1 тонну;

колотые дрова (25 см) — 77 рублей за 1 м³.

Частные объявления о продаже дров смотрите на ресурсе krama.kurjer.info



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