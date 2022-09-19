Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 12 по 18 сентября. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Александр Нестеров (@av.nesteroff)

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Публикация от @e__tereshko

 

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Публикация от Артур Дубовик (@69dubik69)

 

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Публикация от 👑Karina Ricci👑 (@1karinaslavaricci1)

 

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Публикация от 🌿Nastassia (@n.branc13)

 

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Публикация от Irina Yankovec (@orshankaa_ira)

 

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Публикация от Angelina Lavrienya (@lavrienyaa)

 

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Публикация от Alina (@alina2817nz)

 

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Публикация от Дарья Доморад (@stryzhkina)

 

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Публикация от call me alex (@soboleva_a.v)