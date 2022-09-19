Поедем по-новому. Все основные изменения ПДД — простыми словами

Этой осенью вступает в силу указ №145 «О совершенствовании организации дорожного движения». Отдельные положения этого документа начинают действовать с 22 сентября, основные же изменения в ПДД вступят в силу в октябре.
Понятно, по-простому объясняем, что конкретно изменится.
Новое в сентябре: обучение на авто с АКПП
Уже с 22 сентября те, кто хочет обучаться вождению на авто с АКПП и получить водительские права, смогут практиковаться и проходить экзаменационные испытания на машине с автоматической трансмиссией. При этом в документе будет ставиться отметка о том, что водителю разрешено ездить исключительно на автомобилях с «автоматом». Водить транспорт на «механике» им будет запрещено.
Также начнёт действовать новый порядок медицинского переосвидетельствования водителей механических транспортных средств и самоходных машин. Медкомиссия по результатам медицинского переосвидетельствования будет вручать водителю заключение о наличии заболевания или противопоказания, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами. Его будут вручать в день принятия решения лично под подпись.
Новое в правилах парковки
Закреплена обязанность носить светоотражающий жилет при вынужденной остановке на проезжей части. Сейчас — только рекомендация.
Запрещена стоянка на местах для зарядки электротранспорта. Там разрешается только заряжаться. За нарушение смогут эвакуировать машину.
Также под запрет попадает остановка и стоянка на местах для инвалидов для авто без опознавательного знака. Сейчас запрет действует только для стоянки. В противном случае будут эвакуировать.
Останавливаться (до 5 минут) на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке, и ближе 10 метров от служебных дверей магазинов и ворот гаражей теперь будет можно. Там запретят лишь длительную стоянку.
Новое в технических требованиях к авто
Уберут спорный запрет на тонировку. Сейчас требование о степени светопропускания в 70% распространяется как на лобовое, так и другие стёкла (кроме тех, что с маркировкой 43R, V и другими). С октября оно будет касаться только лобового и передних боковых.
Плёнки на стёклах всё равно не разрешили, зато можно легально повесить видеорегистратор.
Нужно будет обязательно включать фары с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября.
Понадобится иметь в машине огнетушитель объёмом не менее 1 литра, в автобусе и грузовике — 2 литра.
Наклейки «Шипы», символ «BY» станут необязательными.
Шины будут считаться непригодными, если резина с шипами установлена не на все оси или если она установлена в летний период.
Новое с октября: о вождении, парковке, автомобилях и пешеходах
- Водителям можно будет не возить с собой документы о техосмотре. Можно не возить и страховку, если она заключена в электронном виде. Вместо прав можно предоставить биометрический документ.
- В действующих ПДД пешеход обязан пересекать дорогу по пешеходному переходу, «убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен». В новых ПДД условия «убедиться в безопасности» нет, если речь идёт о «зебре».
- Водитель будет обязан предоставить преимущество пешеходам, не закончившим переход, и уступить дорогу велосипедистам, завершающим пересечение. Сейчас требование касается только пешеходов.
- Закреплено правило двух полос в спорном вопросе пропуска пешехода на переходе.
- Сейчас при повороте водитель обязан «уступить дорогу» пешеходу, а будет обязан «предоставить преимущество». Требование уступить дорогу оставили лишь по отношению к велосипедистам.
Водителю запрещается пользоваться во время движения устройствами, если для этого необходимо держать их в руке.
- При въезде на круговой перекрёсток не надо указывать поворотником ни направо, ни налево.
- Про стрелки светофора. Будет так: «При движении в направлении стрелки, включённой с основным жёлтым или красным, водитель обязан уступить. При движении в направлении стрелки, включённой с основным зелёным, водитель имеет преимущество перед ТС, движущимися с других направлений».
- На автомагистралях можно ехать 120 км/ч (ранее — 110), автобусам — не более 100 км/ч. На остальных загородных дорогах, как и раньше, — не более 90 км/ч.