Поедем по-новому. Все основные изменения ПДД — простыми словами

Этой осенью вступает в силу указ №145 «О совершенствовании организации дорожного движения». Отдельные положения этого документа начинают действовать с 22 сентября, основные же изменения в ПДД вступят в силу в октябре.

Понятно, по-простому объясняем, что конкретно изменится.

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Новое в сентябре: обучение на авто с АКПП

Уже с 22 сентября те, кто хочет обучаться вождению на авто с АКПП и получить водительские права, смогут практиковаться и проходить экзаменационные испытания на машине с автоматической трансмиссией. При этом в документе будет ставиться отметка о том, что водителю разрешено ездить исключительно на автомобилях с «автоматом». Водить транспорт на «механике» им будет запрещено.

Также начнёт действовать новый порядок меди­цинского переосвидетель­ство­вания водителей механических транспортных средств и самоходных машин. Медкомиссия по результатам медицинского переосвиде­тельствования будет вручать водителю заключение о наличии заболевания или противопоказания, препятствующих управлению меха­ни­ческими транспорт­ными средствами, самоходными машинами. Его будут вручать в день принятия решения лично под подпись.

Новое в правилах парковки

Закреплена обязан­ность носить светоотра­жающий жилет при вынужденной остановке на проезжей части. Сейчас — только рекомендация.

Запрещена стоянка на местах для зарядки электротранспорта. Там разрешается только заряжаться. За нарушение смогут эвакуировать машину.

Также под запрет попадает остановка и стоянка на местах для инвалидов для авто без опознавательного знака. Сейчас запрет действует только для стоянки. В противном случае будут эвакуировать.

Останавливаться (до 5 минут) на проездах во дворах со стороны, прилегающей к жилой застройке, и ближе 10 метров от служебных дверей магазинов и ворот гаражей теперь будет можно. Там запретят лишь длительную стоянку.

Новое в технических требованиях к авто

Уберут спорный запрет на тонировку. Сейчас требование о степени светопропускания в 70% распространяется как на лобовое, так и другие стёкла (кроме тех, что с маркировкой 43R, V и другими). С октября оно будет касаться только лобово­го и передних боковых.

Плёнки на стёклах всё равно не разрешили, зато можно легально повесить видеорегистратор.

Нужно будет обяза­тельно включать фары с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сен­тября.

Понадобится иметь в машине огнетушитель объёмом не менее 1 литра, в автобусе и грузовике — 2 литра.

Наклейки «Шипы», символ «BY» станут необязательными.

Шины будут считаться непригодными, если резина с шипами установлена не на все оси или если она установлена в летний период.

Новое с октября: о вождении, парковке, автомобилях и пешеходах