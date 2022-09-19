В минувшую субботу СФК «Слуцк» провёл очередной поединок в чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. В рамках 22-го тура «сахарные» на домашнем поле принимали ФК «Белшина».

Гости из Бобруйска перед очной встречей с «бело-синими» уступили парням из «Торпедо-БелАЗ» со счётом 1:3 у себя дома, в то время как подопечные Александра Гуриновича сыграли в обидную, но боевую ничью в Мозыре с местной «Славией» со счётом 1:1.

Реклама

Если касаться игры на стадионе «Городской», то она получилась очень боевой, эмоциональной и жаркой по напряжению. Обе команды начали очень активно, обмениваясь острыми атаками, и в какой то момент большим преимуществом завладела «Белшина». Её футболисты создали два хороших момента, в результате которых мяч пролетел над перекладиной. Правда, не обошлось без рикошета от футболиста случчан, в результате чего нули по-прежнему оставались на табло.

Хозяева постепенно стали выбегать в чужую зону, с каждым разом всё больше и больше, но результата это не принесло. В итоге команды ушли на перерыв. После него желание победить, очевидно, стало ещё больше. Наибольшую активность проявлял Обуне Жереми, которому не хватало везения, чтобы порадовать местных болельщиков.

Остаётся добавить, что поддержка была у обеих команд очень активной, с флагами, барабанами и кричалками. Итоговые цифры на табло — 0:0, голкиперы могут записать себе ещё один зачётный балл.

Следующая игра пройдёт через две недели в Могилёве, где на стадионе «Спартак» будет важная игра с ФК «Днепр». Напомню, что в первом круге клубы не выявили сильнейшего и разошлись миром со счётом 2:2. Как будет на этот раз? Неизвестно, но с полной уверенностью можно сказать, что расслабляться нельзя, ведь спорт и жизнь умеют очень сильно удивлять.