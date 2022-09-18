Получается ли у белорусов совмещать работу и личную жизнь. Исследование

У более чем половины опрошенных (53,2%) белорусов сложностей с соблюдением баланса между работой и личной жизнью не возникает, однако у 40,3% с этим совмещением есть трудности, пишет Thinktanks.

Учёные подсчитали, что в среднем человек за всю жизнь проводит на работе примерно от 8 до 12 лет. Поэтому Исследовательский центр rabota.by совместно с Viber провели опрос среди жителей Беларуси, чтобы узнать, насколько успешно им удаётся совмещать работу и личную жизнь.

Кто принимал участие

Из 2 158 респондентов, принявших участие в опросе, 69% оказались трудоустроены. Из них почти каждый второй занимает должность специалиста, ведущего специалиста (53,8%) и порядка 28% — руководители разного звена. В топ-5 сфер, в которых работают участники опроса, вошли:

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наука, образование;

производство;

продажи;

информационные технологии;

бухгалтерия, управленческий учет.

Работа и личная жизнь — где границы

У более чем половины опрошенных (53,2%) не возникает сложностей с соблюдением баланса между работой и личной жизнью, однако 40,3% опрошенных испытывают трудности с совмещением этих двух сфер по результатам опроса.

Многие специалисты отмечают, что за последний год стали работать больше и у них увеличились общая нагрузка и количество рабочих задач — такого мнения придерживаются порядка 64% респондентов. Примечательно, что почти каждый второй сотрудник отметил, что посвящает решению рабочих задач в среднем от 6 до 10 часов в день и около 28% — более 10 часов в день, включая работу в свободное время.

Изменения в рабочей нагрузке не могли не отразиться на самочувствии или режиме дня: более 30% специалистов подтверждают, что постоянно в течение недели испытывают эмоциональную усталость.

В отдыха респонденты отдают предпочтение времяпрепровождению с семьей (42,2%), прогулкам на свежем воздухе (41%) и сну (38,3%). Также в числе популярных ответов – кино, сериалы и музыка (31,1%), хобби (22,4%), встречи с друзьями (21,3%) и занятия спортом (15,6%). В этом вопросе респонденты могли указать несколько вариантов ответа.

Социальные сети и мессенджеры — в том числе часть нашей ежедневной жизни. Поэтому естественно, что около 90% опрошенных используют их для решения ежедневных рабочих вопросов и задач. И зачастую специалисты позитивно или нейтрально относятся к этой необходимости.