Каждый второй белорус считает, что зарплата «перекрывает» стресс от работы

Не существует работающего человека, которому не приходилось бы справляться со стрессом: ему подвержены и руководители, и рядовые сотрудники, и предприниматели, и фрилансеры. Исследовательское агентство «Информационный капитал» (ICRA) выяснило, как часто белорусские офисные работники сталкиваются со стрессом, что его вызывает и как с ним бороться.

Более 80% из 358 участников исследования в целом довольны своей работой. В топ-3 причин — достижение поставленных целей, хорошие отношения с коллегами, а также деньги и блага, которые имеются благодаря работе (заметьте, они не на первом месте).

Но на любой, даже на самой любимой работе люди регулярно испытывают стресс. В этом признались почти 95% опрошенных. А две трети из них и вовсе сталкиваются со стрессом на работе постоянно, по нескольку раз в день. Большинство офисных сотрудников (почти 63%) оценивают уровень рабочего стресса как средний, но почти 5% стрессуют на 10 баллов из 10, пишет Office Life.

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В чём причины?

Прежде чем решать проблему стресса у сотрудников, руководителям компаний стоит разобраться в ее причинах. Исследователи ICRA по результатам опроса делают вывод, что три основные причины стресса связаны с неэффективной работой руководителя:

многозадачность в условиях дефицита времени;

слишком большой объем работы;

размытые границы обязанностей и ответственности.

Косвенной причиной стресса многие называли также происходящие в 2022 году в экономике события, которые повлекли за собой оптимизацию бизнес-процессов, частичное сокращение персонала и, как следствие, увеличение нагрузки на оставшихся сотрудников. Причём всё это требовало быстрых действий, что внесло некоторый хаос в зоны ответственности и границы обязанностей работников.

Следующими по значимости стали факторы стресса, связанные с командной работой, эффективностью внутренних коммуникаций и взаимодействием внутри команды:

несоблюдение сроков выполнения задач другими членами команды;

слишком быстрый темп работы;

недовольство работой коллег.

Если мужчины чаще женщин испытывают стресс из-за несоблюдения сроков и личного недовольства выполненной работой, то женщины больше переживают из-за большого объема задач или ссор с коллегами.

Как стресс влияет на здоровье?

Треть опрошенных признались, что испытывают из-за стресса на работе чувство тревожности и повышенного беспокойства, столько же замечают внешние проявления стресса (например, дергается глаз). У пятой части опрошенных из-за стресса есть проблемы со сном.

Что помогает бороться со стрессом?

Существуют разные способы выхода из стрессовых ситуаций, однако чаще всего офисные работники обретают гармонию и спокойствие, общаясь с родными и друзьями, занимаясь хобби и — что очень важно — высыпаясь.

Кстати, 24% мужчин и 7% женщин признались, что снимают стресс с помощью алкоголя.

К психологам же почти никто не обращается, хотя авторы исследования считают, что зря — и если бы в каждой компании был штатный психолог, это позитивно повлияло бы на ситуацию.

Адекватна ли зарплата стрессам?

Несмотря на то что стресс на работе испытывают почти все офисные сотрудники, почти половина из них уверена. что зарплата с лихвой «перекрывает» все их страдания. Недостойной же такому уровню стресса свою зарплату считают чуть менее 40% работников.

И самое интересное, что только 15% опрошенных готовы поменять свою очень стрессовую работу с высокой зарплатой на спокойную и за меньшие деньги. Но чтобы зарплата уменьшилась максимум на 10%.

А зачем мучиться?

Почему же люди, которые страдают от стрессов на нынешнем месте работы, не хотят её поменять?

Во-первых, говорят опрошенные, получаемый уровень стресса для них вполне приемлем. Во-вторых, не хочется менять коллектив. Ну и уровень зарплаты и престиж компании важны.

Как компании помогают сотрудникам справляться со стрессом?

Никак, говорят более трети опрошенных работников. Но где-то всё же ищут возможности повысить эффективность бизнеса, снизив уровень стресса среди сотрудников.

Исследование провело агентство «Информационный капитал» (ICRA) в период с 25 августа по 4 сентября 2022 года. В нём приняли участие 358 респондентов (58,4% женщин, 41,6% мужчин; 24,2% руководителей и 75,8% специалистов) из офисного персонала 172 компаний.

Общее количество офисного персонала в стране — примерно 1 млн человек, и исследователи уверены, что размер выборки в количестве 358 респондентов при доверительной вероятности (надежности результатов) 95% и доверительном интервале погрешности выборки ± 5% является репрезентативным, а результаты исследования можно распространить на всю генеральную совокупность — общее количество офисного персонала.