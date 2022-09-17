Осталась ли в Беларуси люксовая косметика и парфюмерия после санкций

Детальных исследований белорусского рынка премиальной бьюти-продукции в последнее время не проводилось, но, безусловно, можно говорить о переменах в покупательских предпочтениях. Чаще не из-за отсутствия необходимого товара, а из-за возросшей цены. Office Life попробовал оценить, что из класса люкс ещё доступно в Беларуси и каковы перспективы.

Например, в соседней России, по данным OZON, продажи основных видов уходовой косметики в мае 2022 года выросли минимум на треть год к году, но при этом каждый четвёртый покупатель перешёл на косметические бренды в среднем ценовом сегменте, а каждый пятый стал приобретать меньше уходовых средств.

Белорусские потребители тоже говорят, что многие бренды или можно найти только в остатках, или они сильно подорожали. Сложнее всего с уходовыми средствами, которым сложно найти достойную замену. Как вариант решения проблемы многие называют покупку любимой косметики про запас в duty free или зарубежных поездках. Есть и те, кто переходит на белорусское.

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Три основных продавца, которые являются официальными импортерами и в своей розничной сети реализуют косметику и парфюмерию премиум-класса, — «Кравт», «Звезда» и «Золотое яблоко».

Как рассказали Office Life в сети «Золотое яблоко», логистика поставок люксовых брендов в Беларусь кардинально не изменилась: поставщики — из России, Европы и Кореи. Те, кто продолжает грузить товар в России, делают это и в Беларуси, но с российских складов. Все партнёры импортера активно ищут или уже нашли альтернативные варианты поставок продукции.

Конечная цена на полке, подчеркнули в сети «Золотое яблоко», зависит прежде всего от входной цены от бренда. Она растёт по нескольким причинам. Когда бренд не может поставить товар и распродаёт остатки, цена на них повышается. Вторая причина: товар был куплен по повышенному курсу во II квартале (все новые поступления закупаются по текущему курсу валют). Также влияют изменившаяся логистика доставки, подорожание электричества в Европе и мировая инфляция.

«Коммерческие компании не могут долго работать в убыток, за свой счёт снижая цену, — так они теряют прибыль, которая нужна для улучшения клиентского сервиса, открытия новых торговых точек, обновления ecom и так далее. Если на рынке продукт у разных торговых сетей стоит 50, 70 или 100 рублей, то мы будем продавать его за 50. По всем брендам у нас не фиксируется цена, которая была бы выше, чем у конкурентов. Мы оперативно реагируем на изменения рынка и снижаем цены до минимальной границы», — пояснили стратегическую задачу в компании.

У неё есть понимание, что люди богаче не стали и ориентируются на бюджет, который был у них до февраля 2022 года.

По данным сети в Беларуси, текущая цена на некоторые бренды в сравнении с ценой февраля 2022 года изменилась так:

Urban Decay — плюс 13%;

Nina Ricci — плюс 10%;

Tom Ford — плюс 5%;

Payot — плюс 4%;

La Mer — плюс 3%;

Estee Lauder — плюс 3%;

Valmont — 0%;

Versace — минус 2%;

Comptoir SUD Pacifique — минус 13%.

Из-за неопределённости по поставкам и усложнённой логистики существенно выросли цены у брендов Zielinski & Rozen, Gucci, Ecooking, Lebel, Dolce & Gabbana, Bon Parfumeur.

«Конечно, наши планы по развитию сети изменились. Мы по-прежнему планируем открыть ещё три магазина в Казахстане до конца 2023 года, офлайн-магазины в России. Но основной акцент сейчас делаем на развитие ecom. У нас сильно вырос ассортимент: если сравнить сентябрь 2021 года и сентябрь 2022-го, то по сети в России произошёл рост в три раза, а в Беларуси — в два», — отметили в компании.

В столичной сети «Звезда» между тем на одну торговую точку стало меньше: закрылся объект в торговом центре «Замок». Но это не повод волноваться, поспешили успокоить продавцы в одном из магазинов по пр-ту Независимости. Магазины в районе пл. Победы и напротив ГУМа продолжают работать. Как и объект в «Арена-Сити».

Как говорят в магазине, главные трудности в работе связаны с поставками продукции. Многие бренды приостановили сотрудничество, последняя поставка была в апреле. Продолжают соблюдать договоренности поставщики Shiseido, Sensai, Sisley.

Остальное, что есть в продаже, — остатки.

Это можно проследить и на сайте сети: в разделе косметики представлены преимущественно декоративные средства этих трёх брендов, а также Lancome, Yves Saint Laurent, отдельные средства Artdeco, Nouba, La Prairie.

Парфюмерии больше — как люкс, так и нишевой: Giorgio Armani, Lancome, Yves Saint Laurent, Cartier, Viktor & Rolf, Sisley, Dolce & Gabbana, Prada, Nichane, M. Micallef, Comptoir Sud Pacifique и некоторые другие.

Самая обширная розничная сеть в Беларуси — у «Кравта». И, как заверили на горячей линии компании, планов по закрытию точек нет ни в столице, ни в регионах.

На сайте сети «Кравт» можно найти добрую половину основных брендов премиум-класса по версии Trendy-U: Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Tom Ford (парфюмы), Estee Lauder, Clarins, Clinique, Elizabeth Arden. И это не считая нишевых и более бюджетных.

Классические дорогие бренды Chanel и Dior в онлайн-магазине не представлены. Но они не исчезли вовсе. Как разъяснили на горячей линии, в самих торговых точках эта продукция есть. Чтобы найти интересующую позицию, можно попросить консультанта поискать, в каком из магазинов в наличии нужный товар, либо позвонить на горячую линию.

«Кравт» и «Звезда» не стали раскрывать подробностей о росте цен и договоренностях по поставкам.

Но, как говорит один из участников рынка, владелец нескольких онлайн-магазинов, трудности у официальных импортёров есть. Даже новинки 2022 года, которые появляются в их магазинах, привезены по ещё прошлым договоренностям. Продлевать их европейские поставщики больше не хотят. Сейчас созданные запасы позволяют удовлетворять спрос, но через год ситуация может стать плачевной.

Состояние рынка парфюмерии можно оценить по тому, какую продукцию привозят онлайн-магазины. Что-то они покупают у официальных импортёров, а что-то — возят из Москвы, где уже налажены альтернативные каналы закупок. Поэтому ассортимент у них шире, зато цены скачут. Но есть бренды — к примеру, Chanel и Dior, — с которыми ситуация несколько иная: их достать сложно даже окольными путями.

Например, парфюмерный магазин Aromo.by делает ставку на нишевые бренды, но и люкс тоже возит. Проблем с наличием того или иного аромата, как правило, нет. Вопрос лишь в цене. Как рассказала продавец, прямые закупки у бренда невозможны, но даже при работе с посредниками магазин может исключить некоторые дополнительные расходы, влияющие на конечную стоимость.

При этом частник выгодно для себя играет на желании покупателей иметь больше ароматов: «переливы» во флаконы меньших объёмов (2, 4 или 10 мл) очень популярны.

Онлайн-гипермаркет парфюмерии Vetiver.by возит товар из Москвы.

«За позиции под заказ от 300 рублей мы берём предоплату. Вы вносите её по системе ЕРИП, после чего мы отправляем заявку поставщику. В течение двух дней мы получим от него ответ, есть ли позиция в наличии на момент рассмотрения заявки в порядке очереди. Иногда бывает, что товара нет, тогда мы возвращаем предоплату», — рассказали в магазине.

Там пояснили, что наличие или отсутствие товара в основном связано со спросом на него: нишевые ароматы по доступным ценам разбирают быстро.

А что с ценами?

На практике, по каждому парфюму покупателю приходится проводить сравнительный анализ. Потому что одного продавца с самыми выгодными ценами при нынешних логистических цепочках поставок не найти.

Например, популярный женский аромат Giorgio Armani Sí (30 мл) в «Золотом яблоке» стоит почти 382 рубля, а в онлайн-гипермаркете Vetiver.by мы отыскали его за 182. А, например, Jo Malone Blackberry & Bay (100 мл) в онлайн-гипермаркетах стоит около 485 рублей, а вот в «Крафте» — 380.