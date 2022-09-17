На Случчине не будут строить новый православный храм

Об этом сказал епископ Слуцкий и Cолигорский Евсевий на пресс-конференции, которую епархия проводила для региональных СМИ в Солигорске в пятницу, 16 сентября.

На вопрос корреспондента «Кур’ера», планируется ли в Слуцке построить новый храм, епископ Слуцкий и Cолигорский Евсевий ответил: «Как мне видится, приходов у нас достаточно. Нет крайней необходимости в строительстве нового храма. Нам бы конечно эти храмы заполнить». Он пояснил, что работа приходов будет направлена на молодёжь.

Реклама

Подробнее про пресс-конференцию читайте в понедельник, 19 сентября.