Ночью в Копыльском районе легковушка врезалась в лошадь. Что стало с водителем

В ночь на субботу, 17 сентября, в 3.33 спасателям поступило сообщение о ДТП около посёлка Лазюки Копыльского района. Понадобилась их помощь, чтобы извлечь пострадавшего водителя из машины.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, водитель был внутри автомобиля, а лошадь лежала на обочине, сообщает пресс-служба.

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Мужчина был в сознании, поддерживал разговор. Передняя водительская дверь была заблокирована. Спасатели вскрыли её при помощи инструмента. Пострадавшего госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Лошадь погибла. Почему она оказалась на ночной дороге, не сообщается.