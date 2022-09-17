В субботу, 17 сентября, в Слуцке заработала первая в этом году осенняя районная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции. Она расположилась на стояке около здания Слуцкого рынка ОПС (улица Ленина, 100) и, как заявляли организаторы, на территории рынка (площадь Базарная, 13). «Кур’ер» посмотрел цены.



Цены на некоторые овощи, фрукты, ягоды и зелень (рублей за кг), которые продают на Ленина, 100:

картофель — от 0,8 до 1;

сладкий перец — от 2,5 до 4;

баклажан — от 3,5;

помидоры — от 1 до 2;

морковь — от 1 до 1,2;

свёкла — 1,2;

чеснок — от 10 до 12;

лук — от 1,1 до 2;

капуста — от 0,8 до 1;

укроп — 1,5 (за 100 г);

кукуруза — 2;

слива — от 2 до 2,5;

яблоки — от 1 до 2,5;

груши — от 3,5 до 8;

малина — 5 (за литровую банку);

голубика — 10 (за литровую банку).

Другая продукция:

мёд — 8 рублей за баночку 450 мм;

саженец винограда — 10 рублей.

На Ленина, 100 торговые ряды выстроились по периметру стоянки. Продавцы предлагают плодоовощную продукцию и саженцы. Традиционной торговли от предприятий города нет — ни мяса, ни молочной продукции, ни хлеба.

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На территории рынка идёт обычная торговля выходного дня. Если и есть «ярмарочные» продавцы, то они никак не выделяются на фоне «рыночников».