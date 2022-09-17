День народного единства в Слуцке — где и что происходило. Подборка фотографий

В субботу, 17 сентября, в Слуцком районе прошли мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Смотрите подборку фотографий от газеты «Слуцкий край».
Велопробег
В велопробеге приняли участие представители предприятий и общественных объединений, Молодёжного парламента при Слуцком районном Совете депутатов. Участников велопробега приветствовал Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома.
20 лет БРСМ
Возле памятника воину-освободителю — мероприятие, приуроченное к 20-летию образования БРСМ.
В парке
Городской парк. Выставка ретроавтомобилей и концерт слуцкой группы Dr. Joker.
Армия и автопробег
На территории 30-й отдельной железнодорожной бригады прошёл торжественный митинг. После этого военнослужащие приняли участие в автопробеге к памятнику советским солдатам, где возложили цветы.