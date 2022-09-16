«А ещё пытаемся стать культурной столицей Беларуси»… О чём читатели рассказали «Кур’еру»

За минувшие дни обращения читателей в редакцию были в основном о благоустройстве. Они касались не только внешнего вида, но и запахов, и элементарных удобств. Читайте наш обзор.



Замечание по ремонту моста

Читатель нашей страницы в Instagram под ником Dranik_c обратил внимание на мост возле Слуцкой гимназии №1, который недавно отремонтировали, но въезд/съезд на него оставили по-прежнему высоким. «Сделали ремонт. Как теперь дальше с коляской подняться?».

Неприятный запах на вокзале

Ольга Дашкевич, подписчица нашей страницы в ВК: «Давно не была на нашем железнодорожном вокзале. На выходных по просьбе пожилых соседей встречала их гостей из Могилёва. На перроне вокзала стоит тошнотворный запах туалета. Как мне было стыдно и неудобно перед людьми, когда они вышли из поезда и сразу сморщились. Отличное первое впечатление от города, а ещё пытаемся стать культурной столицей Беларуси. Неужели нельзя построить новый цивилизованный туалет? Как можно ещё за такие «ароматные» услуги брать деньги и как работник может там весь день сидеть?».

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Отходы и теплотрасса на рынке

Наш постоянный читатель Vladimir обратил внимание, что на Слуцком рынке металлические контейнеры для сбора отходов стоят красиво, но, к сожалению, мусор в них бросают совсем не раздельно. Также он обратил внимание на неприглядное состояние теплотрассы, которая пролегает недалеко, и прислал фотографии, подтверждающие его слова.

Устроила

На прошлой неделе в «Кур’ер» обратилась жительница Слуцка Зинаида, у которой возникла проблема с устройством детей в школу. Как она рассказала, ей по семейным обстоятельствам пришлось переехать с места жительства на место прописки. Когда она хотела устроить детей в детский сад и школу рядом с домом, возникли препятствия, так как в сентябре классы и группы уже были укомплектованы. Однако позже женщина рассказала редакции, что проблема уже решилась: детей взяли и в школу, и в сад.