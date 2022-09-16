В связи с проведением ремонтных работ 19 сентября отменяются некоторые поезда

Если планируете поездку на дизель-поезде 19 сентября, прочитайте это.
В связи с проведением ремонтных работ в понедельник отменяются на участке
Осиповичи — Слуцк поезда региональных линий:
- № 6523 Осиповичи-Солигорск (отправ. из Осиповичей в 08.39, прибыт. в Слуцк в 10.54)
- № 6524 Солигорск-Осиповичи (отправ. из Слуцка в 13.55, прибыт. в Осиповичи в 17.14)
Назначаются:
- № 6523 Слуцк-Солигорск (отправ. из Слуцка в 11.00, прибыт. в Солигорск в 11.48)
- № 6524 Солигорск-Слуцк (отправ. из Солигорска в 13.55, прибыт. в Слуцк в 14.42)