В связи с проведением ремонтных работ 19 сентября отменяются некоторые поезда

Если планируете поездку на дизель-поезде 19 сентября, прочитайте это.

В связи с проведением ремонтных работ в понедельник отменяются на участке

Осиповичи — Слуцк поезда региональных линий:

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№ 6523 Осиповичи-Солигорск (отправ. из Осиповичей в 08.39, прибыт. в Слуцк в 10.54)

№ 6524 Солигорск-Осиповичи (отправ. из Слуцка в 13.55, прибыт. в Осиповичи в 17.14)

Назначаются: