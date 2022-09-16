Слуцкие учреждения допобразования, культуры и спорта приглашают детей в свои кружки и секции. «Кур’ер» посмотрел, какие объединения по интересам и секции есть в городе, где не надо платить за посещение. Обращаем ваше внимание, что в некоторые кружки набор может быть закрыт на момент публикации.

В тему: Куда пойти после уроков. Обзор платных кружков и секций-2022-2023.

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Спорт

Слуцкая детско-юношеская школа олимпийского резерва

Адрес: улица Виленская, 4А. Телефон: (801795) 5 98 17.

Отделение по тяжёлой атлетике. Мальчики — с 9 лет, девочки — с 13 лет. Тренер — Юркевич Владислав Сергеевич. Телефон: +37525 941 42 32.

Отделение вольной борьбы. Мальчики и девочки 8-11 лет. Тренер — Климович Дарья Ивановна. Телефон: +37529 789 20 68.

Отделение гандбола:

девочки 2012-2013-2014 годов рождения: тренер — Мазай Екатерина Олеговна; телефон: +37525 902 72 14.

девочки 2014-2015 годов рождения: тренер — Пракопович Оксана Ивановна; телефон: +37529 312 69 86.

мальчики 2-3-4 классы: тренер — Попов Владимир Александрович, телефон: +37529 875 12 31; тренер — Баханович Елизавета Валерьевна, телефон: +37529 734 66 83.

Детско-юношеская спортивная школа «Слуцк»

ДЮСШ по футболу «Слуцк» набирает мальчиков 2013-2014 годов рождения, а также девочек 2010 года и младше и 2012 года рождения и младше.

Телефоны для записи: (801795) 7 52 11, (8044) 534 63 91 (тренер — Костюкевич Александр Александрович); (8029) 620 62 59, (8044) 770 17 25 (тренер — Федорович Станислав Александрович).

Тренировки проходят на искусственном поле стадиона Слуцкого колледжа (ул. Тутаринова, 3). В зимнее время дети тренируются в залах СДЮСШОР г. Слуцка и Слуцкого городского Дворца молодёжи.

ФСК Слуцкого района (стадион «Городской»)

Адрес: улица Виленская, 14. Телефон: (801795) 4 30 94.

Набирают мальчиков и девочек в группы:

настольный теннис (2-7 классы);

футбол (2-8 классы);

плавание (6 класс).

Творчество

Центр детского творчества

Адрес: улица Ленина, 140. Телефоны: (801795) 4 16 43, 4 16 44.

Направления деятельности: хореографический профиль (вокал, хореография, театральное творчество, игра на музыкальных инструментах — гитара, фортепиано, цимбалы), декоративно-прикладное творчество (лепка, рисование, бисер).

Объединение по интересам «Палитра» (5-6 лет). Запись по телефону: +37525 539 50 58.

Образцовая театральная студия «Синтез» (с 6 до 17 лет). Запись по телефону: +37544 783 84 61 (Светлана Григорьевна).

Театральная мастерская «Стендап» (с 7 до 14 лет). Запись по телефону: +37529 561 25 89 (Анастасия Сергеевна).

Музыкальный театр «Непоседы» (с 6 до 17 лет). Запись по телефонам: +37529 561 25 89, +37525 914 43 12.

«Эстрадная песня. Вокал» (с 13 до 18 лет). Запись по телефону: +37529 774 68 68 (Александр Аскерович).

Образцовый театр кукол «Улыбка» (4-5 класс). Запись по телефону: +37529 559 45 20 (Синица Алла Борисовна).

Танцевальный коллектив Arcobaleno (7-18 лет).

Образцовый ансамбль танца «Папараць-кветка» (мальчики и девочки 5-7 лет).

Полный список объединений и возраст детей, которые в них занимаются, можно посмотреть на сайте учреждения: cdt.slutsk-vedy.gov.by.

Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся молодёжи

Адрес: улица Ленина, 205 (здание бывшей школы №3). Телефон: (801795) 4 33 29.

Приглашают мальчиков и девочек с 6 до 18 лет в кружки:

декоративно-прикладное творчество;

выжигание;

бумажное моделирование;

судомоделирование;

автомоделирование;

радиотехнический;

компьютерная графика;

резьба по дереву;

архитектурное макетирование;

электротехнический.

Слуцкий городской центр традиционной культуры

Адрес: улица Социалистическая, 129. Телефон: (801795) 3 34 58.

Мастерская «Чароўная скрыначка» (с 7 до 14 лет). Запись по телефону: +37529 871 91 81.

Мастерская «Беларуская кухня» (с 3 по 7 класс), руководитель — Козловская Светлана Ивановна.

Музыкально-театральный коллектив «Чародеи» (с 6 до 12 лет). Запись по телефону: +37525 935 46 72.

Коллектив любительского художественного творчества «Соломенное соцветие» (с 7 до 15 лет). Запись по телефону: +37529 875 10 41.

Коллектив «Кудесница» — гобеленоплетение, ниткография, изонить (с 7 до 15 лет), руководитель — Ворошкевич Ольга Анатольевна. Запись по телефону: +37529 550 79 55.

Слуцкая детская художественная школа искусств

Набор учащихся на народное декоративно-прикладное отделение (улица Социалистическая, 129, здание Слуцкого городского центра традиционной культуры, 4-й этаж) — классический рисунок, живопись, композиция, роспись, вытинанка, скульптура и др.).

Принимаются дети с 10 до 12 лет, которые сдали успешно экзамены: рисунок, живопись и композиция. Заявления подаются по адресу: улица Виленская, 6. Телефон: (801795) 4 14 75.

Туризм, краеведение и экология

Слуцкий эколого-биологический центр учащихся

Адрес: улица Максима Богдановича, 134а. Телефон: (801795) 6 69 16.

Объединения по интересам:

6-10 лет: «Занимательная биология», «Крылатый дозор», «Экофантазёры», «Светлячок», «Экологический экспресс», «Растишки», «Эколучик», «Природа и фантазия»;

11-14 лет: «Эврика», «Наблюдаем за реками», «Родная природа», «Первые шаги в зоологии», «Экологический вернисаж», «Сувенир», «Солнцеворот», «Зоомир», «Зелёная страна».

Слуцкий центр туризма

Адрес: улица Ленина, 293. Телефоны: (801795) 5 22 06, 5 22 03, 9 65 08.

Объединения по интересам:

юные скалолазы;

пешеходный туризм;

водный туризм;

горный туризм;

спортивное ориентирование;

туристско-прикладное многоборье;

велосипедный туризм;

«Туристская песня»;

краеведение;

юные туристы;

«Мой родной край» и другие.

Публикация обновляется.