Как и многие случчане, Алёна особо не следит за новостями. Поэтому «Кур’еру» было интересно узнать у такого не увлечённого повесткой человека, что её волнует, о чём она слышала и что происходит в Слуцке именно с её точки зрения.

В итоге она рассказала, что:

Реклама

родительские собрания – это сбор денег;

будет второе KFC в Слуцке (от редакции: мы это пока не подтверждаем и не опровергаем);

ожидает подорожания проезда в автобусах, коммунальных платежей;

подорожало детское питание;

есть дефицит взбитых сливок и, как неожиданно оказалось, все эти дефициты ударили по случчанам, которые пекут торты на заказ.

Посмотрите полутораминутное видео.