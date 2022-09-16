О чём первые шесть сюжетов «Параллельного Слуцка». Краткое содержание

На сайте мы уже опубликовали шесть историй из жизни Слуцка. Ну, не совсем того Слуцка, в котором вы живёте 🙂 Этот Слуцк нельзя сфотографировать, его можно только нарисовать.

Все эти истории мы собрали на одной странице. Читайте, там о той жизни Слуцка, про которую вы в новостях не прочитаете!

Кстати, истории, которые мы пишем, – о жителях дома №12 по улице Анастасии Слуцкой (да, в Параллельном Слуцке есть такая улица). Вот краткое содержание первых шести «серий»:

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1. Света Вяхирь на Жёлтом мосту сломала каблук, и это её разозлило. Но письменные обращения к чиновникам ни к чему не привели, и она обратилась к ведьме. Получилось эффектно и немного грустно.

2. Директор Захар Иванович жил себе не тужил, пока не узнал, что городская молва его уже осудила и посадила. Да и вообще, в рассказе много грязных слухов про начальников, но есть и много чистой и суровой правды.

3. Игорь Маркович Воронов – дворник. Но необычный. На самом деле он бизнесмен – он придумал СХЕМУ, благодаря которой зарабатывает он, другие дворники и просто бедные люди. А ещё мы узнаем, что он способен управлять судьбами людей взмахом метлы. Серьёзно!

4. Заголовок рассказа говорит сам за себя: «Как кошка спасла Федю Фейка от гнева жены, пока он слушал свежие сплетни». Это история не про бабок у подъезда, а про дедков у подъезда 🙂 Они обсуждают очень интересные новости из жизни Параллельного Слуцка. Иногда даже не знаешь – вдруг это по-настоящему.

5. Вы знали, что в Слуцке есть местная радиостанция «Случайный случай»? Она очень популярная. И новости там тоже огонь. В этот раз – история про девушку Еленушку и как она вызывала «скорую» пьяному человеку, который валялся на улице. Получился какой-то сюр!

6. Этот рассказ о тайных связях маленького города. На улице Анастасии Слуцкой, 12 живёт мужик, которого зовут Федя Фейк. Он очень много знает о тайнах. У него прямо вся стена увешана фотками и вырезками из газет и сайтов. А ниточки между ними как раз и показывают эти тайные связи… Но расследование Феди Фейка не смогло устоять перед женой и сковородой.