Обо что я споткнулась, когда пришла на День народного единства в Слуцке

Сегодня в Слуцке на стадионе ДОСААФ проходил концерт в честь государственного праздника «День народного единства» и я хочу поделиться своим наблюдением.

Нам на работе раздали пригласительные на это мероприятие и сказали приходить. На входе я увидела толпу людей и подумала – почему их не впускают на стадион? Оказалось, что это стоят люди без пригласительных.

Я ещё подумала: в СМИ для всех выложили программу праздника, но нигде не написали, что вход по пригласительным или какой-то там аккредитации. Вот если бы об этом заранее написали, тогда вопросов не было.

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Стояла я думала, и возникло желание свой пригласительный подарить кому-нибудь другому, чтоб человек мог попасть на этот праздник. Но я зря опасалась, ведь в итоге людей без пригласительных всё-таки пустили.

Интересно то, что эти люди всё равно перемешались с остальными, у кого пригласительные были, потому что на пригласительных не было указано мест. Для чего тогда были пригласительные? Опасались, что мест не хватит. Так их хватало! Тем более многие предпочитали стоять вообще рядом с трибуной, а не садиться.

Не посчитайте какой-то критикой или что хочу добавить ложку дёгтя в бочку праздника. Я же переживаю за всех. Мне кажется, что организаторам на будущее стоит учесть подсказку и в «День народного единства» не делить людей на тех, у кого есть пригласительные и у кого их нет (или как там ещё делили организаторы – я не знаю). Мы же один народ.

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