В 12-м городке Слуцка на стадионе ДОСААФ прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню народного единства, которое отмечается 17 сентября.

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии
Фотографии: Александр Большой

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

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День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии

День народного единства на стадионе ДОСААФ в Слуцке. Фотографии