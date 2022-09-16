«Выбор есть, но цены выросли». Что происходит на рынке бытовой техники в Слуцке

В марте этого года белорусы массово скупали бытовую технику, справедливо опасаясь роста цен. Повышенным спросом пользовались холодильники, стиральные и посудомоечные машины, другая техника для кухни, ноутбуки и телевизоры.

Не каждый решался потратить сбережения на внезапную покупку техники, надеясь, что ажиотаж временный и скачка цен не будет. Но, как всегда, правы оказались те, кто приобрёл, а те, кто отложил покупку, теперь покупают дороже и часто не ту модель, что планировали.

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«Не решилась купить, а сейчас жалею»

Вот что рассказала случчанка Алина: «В марте, когда был массовый хапун, решила купить посудомоечную машину. Выбрала в одном из магазинов аппарат марки Bosh. Стоила она тогда 1400 рублей. Дороговато, но консультант предупредила, что эта модель осталась у них в единственном экземпляре, техника раскупается моментально. В рассрочку посудомоечная машина обошлась бы мне в 1700 рублей. Но я не решилась тогда купить, а теперь жалею. Сейчас такая модель посудомойки стоит около 3000 рублей.

В итоге купила модель немецкого производителя Hansa за 1060 рублей. Пока не могу сказать, насколько она качественная».

Техника в основном российской и белорусской сборки

Корреспондент «Кур’ера» побывала в двух крупных магазинах бытовой техники в Слуцке и посмотрела, что и почём сейчас продаётся, какие бренды исчезли с витрин, а какие появились.

В обоих магазинах пустующих мест на полках практически нет, а вот цены действительно выросли. Например, мультипекарь REDMOND год назад стоил

120 рублей, а сейчас на акции выставлен за 205 рублей.

По состоянию на 2 сентября цены на электротехнику, которую массово скупали в марте, такие: телевизоры — от 369 до 14 126 рублей, холодильники — от 529 до 20 170 рублей, стиральные машины «автомат» — от 790 до 5 870 рублей.

Консультанты одного из магазинов рассказали, что раньше выбор бытовой техники был больше. До весны около 60-70% товара занимал ассортимент из Турции, Словении и других стран Западной Европы. Сейчас в основном это бытовая техника, собранная в России и Беларуси.

Если раньше тот же Bosh завозился из Европы, то сейчас поступают модели российской сборки. Появились и новые бренды. Например, холодильник Haier, который собирают в Татарстане. Этот китайский бренд уже 5 лет на рынке Беларуси. Гарантийный ремонт обеспечивают без проблем, говорят консультанты.

«Техники хватает — холодильники, варочные панели, стиральные машины. Можете не бояться и спокойно брать. GEFEST не сильно подорожал, — сказал один из консультантов. — Но мы же не покупаем эту технику каждый день. Можно накопить и приобрести».

В другом магазине «Кур’еру» рассказали, что у них кардинальных изменений нет. Например, телевизоры есть всех брендов.

«Цены, естественно, немного поднялись. Как и раньше, если кто-то хочет LG, то он придёт за ним. Если кому-то нравится ATLANT, то он этот бренд и выберет, — говорит сотрудник магазина. — Поступают и новые модели, например, телевизоры KIVI китайского производства. Но есть и Samsung, и LG. Торговые сети стараются найти новых поставщиков, чтобы не оставить покупателей без товара».

Экспертное мнение о ценах и брендах

Сергей Скороход, руководитель проекта BelRetail.by, рассказал Sputnik:

«Сейчас на цены влияют сразу несколько факторов, основной из них — проблемы логистического плана. Сегодня доставка продукции до потребителя обходится импортёрам в разы дороже, чем это было раньше. Ещё один нюанс — растаможивание товаров происходит сейчас прямо на границе, а не на таможенных пунктах, которые ранее были расположены около Минска и в других местах. Всё это удорожает продукцию.

Транспортная составляющая — это сейчас основной фактор, который влияет на стоимость продукции. От курса доллара это теперь никак не зависит. Поскольку товары непродовольственной категории, как правило, являются товарами не быстрой оборачиваемости, то есть срок их реализации составляет месяцы, импортёры, например, кухонной и бытовой техники закладывают в её стоимость и определённые риски.

Ещё белорусским импортёрам теперь приходится создавать дополнительные структуры, которые занимаются вопросами доставки, растаможки и так далее. Большинство брендов бытовой техники ввозилось в Беларусь из России, ведь официальные представительства крупных международных брендов находились в российской столице, и поставки в Беларусь шли именно оттуда. Сейчас из Москвы ушло много компаний, и нашим импортёрам приходится искать новые пути.

Рост цен будет. Правда, сложно сказать, большой это будет рост или маленький, но увеличение цен неизбежно, и инфляция будет, потому что вся экономическая ситуация в стране и у большого соседа не способствует оптимистичным настроениям».